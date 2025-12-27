Şırnak'ta sobaya dökülen mazotun parlaması sonucu çırak yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir oto tamir dükkanında çırak olarak çalışan M.E, ısınmak amacıyla yakılan sobaya mazot döktü.

Mazotun dökülmesiyle birlikte sobada parlama ve küçük çaplı patlama meydana geldi. Olayda M.E'nin yüzünde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çırak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.