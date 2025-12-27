Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
Türkiye
AA 27.12.2025 09:21

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağıyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
[Fotograf: AA]

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

Yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalıyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkili oluyor.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Kar kalınlığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde 15 santimetrenin üzerine çıktı.

Kar Yağışı
