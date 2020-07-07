TÜRKPATENT dünyada 9. sıraya yükseldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) uluslararası patent araştırma raporu hazırlamada dünyada ilk 10'a girerek 9. sıraya yükseldi.
TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, Twitter hesabından 23 uluslararası araştırma ve inceleme otoritesinin (ISA) yıllara göre düzenlediği patent araştırma raporu rakamlarının bulunduğu tabloyu paylaştı.
Paylaşımında, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) verilerine göre TÜRKPATENT'in, 2020 yılında en çok uluslararası patent araştırma raporu düzenleyen ISA'lar arasında ilk 10'da yer aldığını ve 9'uncu olduğunu belirten Asan, "Yıl sonu itibari ile 7'ncilik sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.
TÜRKPATENT Uluslararası Patent Raporu Hazırlamada (PCT) Dünyada ilk 10’da.— Prof. Dr. Habip ASAN (@Habip_Asan) July 7, 2020
WIPO’daki güncel bilgiye göre 7 Temmuz 2020 itibari ile en çok rapor düzenleyen ISA’lar arasında 9. sıradayız
Yılsonu itibari ile 7.lik sürpriz olmaz @mfatihkacir @varank pic.twitter.com/X0aKrGcr0q
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