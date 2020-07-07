Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya geldi. Bakan Akar, Guerini'yi resmi törenle karşıladı.
Bakan Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında başkente gelen Lorenzo Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
[Fotoğraf: AA]
Tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Guerini'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından Akar ve Guerini'nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi, sonrasında ise açıklama yapması bekleniyor.
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