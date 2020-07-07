İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir kişinin, kucağında bulunan küçük bir kıza elindeki sigarayı içirmeye çalışması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelinin Betül A. olduğunu ve Gaziosmanpaşa'da yaşadığını belirledi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespitinin sağlandığı belirtildi.

Bakanlık: Aileye ulaşıldı, rehberlik hizmeti veriliyor

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çocuk ve aile ile ilgili sosyal incelemesinin sürdüğü ve rehberlik hizmeti verildiği ifade edildi. Açıklamada, “İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız” denildi.



Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik de Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

