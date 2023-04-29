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Gündem
TRT Haber 29.04.2023 12:49

Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.

Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla ilgili konuşan Erdoğan, mayıs ayında başlattıkları süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcusunu belirlediklerini söyledi.

 

Uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, uzay yolcusu olmaya hak kazanan kişileri de tebrik etti.

Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu

Erdoğan, "Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit, geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak, uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi" dedi.

Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismi sahneye aldı.

Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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