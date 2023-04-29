Ankara merkezli 15 ilde PKK ve FETÖ'ye operasyon: 54 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda tanık beyanları, HTS kayıtları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden elde edilen delillerle faaliyetleri deşifre edilen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına bağlı olarak faaliyetleri tespit edilen 49 şüpheli ile terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü şirket sahibi 5 şüpheli olmak üzere toplam 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.