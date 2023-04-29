Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST bir markaya dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, #TEKNOFEST alanına yerli otomobil Togg ile geldi. pic.twitter.com/PythYbNMBK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

Libya Başbakanı Dibeybe: Halkına, milletine gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz

Sahnede hazır bulunan paydaşlarla fotoğraf çekiminin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, festival alanındakilere hitap etti.

Dibeybe, konuşmasında şunları kaydetti;

Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Sözlerimin başında sağlığınızın devamını dilediğimi ifade etmek isterim. Çok değerli katılımcılar. Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tebrik etmek istiyorum. Allah nice bayramları iki halkımıza ve İslam alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkı ile Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz.

Kardeşim Cumhurbaşkanı, son günlerde açılışını yapmış olduğunuz Akkuyu Nükleer Santrali ile Türkiye'yi kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral tarafından temin edilmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve katılımcılar bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile yönetimi ile ve sahip olduğu büyük olanaklarla bütün engellere karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Teknoloji ve havacılık festivalindeyiz buradaki tüm katılımcılara Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı özellikle teşekkür etmek isterim.

"Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur, bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür"

Libya Başbakanı Dibeybe'nin konuşmasının ardından sahneye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev davet edildi.

Aliyev, konuşmasında şunları kaydetti;

Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine hanım hürmetli ve aziz dostlar. Gardaş ülkede yeniden olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Aziz kardeşimle birlikte TEKNOFEST'e iştirak etmiştik. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kadeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkici Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize güç verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Kızılelma havada, Altay ve Togg karada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur. pic.twitter.com/fbVWRSSlFf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor. Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artıyor. Türk ordusu dünya çapında en önd olan orduların sırasındadır. Savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. En çağdaş, modern savunma sanayii hem Türkiye'yi hem bizi güçlendiriyor. Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Yakın gelecekte KIZILELMA Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. KIZILELMA havadan, Altay ve Togg buradan, Anadolu denizden bugünkü Türkiye budur. Bir millet iki devlet, bir yumruk. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir.

Temel atma törenine canlı bağlantı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festival alanındaki katılımcılara ve Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Devleti ve TOKİ Ortak Projesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli kardeşim İlham bey, işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle oldu. O da yetmedi daha sonra İlham kardeşim, Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Bununla birlikte gerek orada okulu ile camisi ile yurdu ile ve birçok konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdik. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız.

Temel atma töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Pul Hediye takdimi yaptı.

"TEKNOFEST kendi alanında bir markaya dönüştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındakilere hitabında şunları kaydetti;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: #TEKNOFEST artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz.https://t.co/eQHOh7ERD6 pic.twitter.com/QQK8rCvshs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

"Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz"

Geçen sene Bakü'de can Azerbaycanlı gençlerimizle TEKNOFEST sevincini yaşadık. Samsun'dan Gaziantep'e ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayiine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı'na, Bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan dereceye giren, projeleri ile fikirleri ile önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.

Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve TEKOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimiz bir çok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan makamları ve halkı bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Sevgili gençler, bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Geçlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidelileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik.

İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum. Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar, Şakir Zümre'ler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Evet, aynı zamanda burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktar'ları var. Varisleri değerli Cana yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş. Böyle bu işi yürüttüler. Obür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinanizm oldu. Rabbim hepimizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum.

"Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz"

Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin alt yapısını biz kurduk. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşları ile birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla, ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz.

Gençler, unutmayın biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. İşte bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer müştüsünü görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucidlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'in izinden giderek Türkiye'yi yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuru ile ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığnın müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar TCG Anadolu’yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır.https://t.co/eQHOh7ERD6 pic.twitter.com/4YwEau3J6I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

"TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti"

Sevgili gençler, ülkemizin her birinin ardında, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın teri, emeği, azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de ifade etti. KIZILELMA havalandı. Togg satışa sunuldu. Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır. Karadeniz doğal gazı hizmete alındı. Bunu hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. HÜRJET ve Atak-2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu.

"Geçmişte bu koalisyonları çok gördük"

Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor, İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar, ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinden ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9’lu koalisyonun adayı yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. Havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. pic.twitter.com/NsoPSICRhT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

Önceki gün biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu daha sonra 9'lu oldu. Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu, 9 ay 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle Başkanlık Sistemi'nin bu ülkeye sağladığı bu kazançtır. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik. 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmeş bir sürü şey söylüyor.

FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açıktır. Hiç bir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir.

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhitleri cemiyetinden hiç bir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan muhitleri cemiyetine dönüşmüştür. Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur bay bay Kemal. Bunun sebebi de Allah göstermesin herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış her zamanki gibi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten CHP’ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah’tan sabır diliyorum. Diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin.https://t.co/eQHOh7ERD6 pic.twitter.com/nInhLtKwsK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

Yok eğer burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kastediyorsa, hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza eden girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını 1249'a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile 316 tasarım merkezimiz de harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan bay bay Kemal'i Amerika seyahatind yine birileri işletmiş, kandırmış. Uzay, mekik, Mars diyerek absürt bir projeyi buna yurtturmuşlar. Neyse, en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başk meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum.

İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın süratle inşasına ayırmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye'nin artık son dokunuşlarını yapacak, eksiklerini tamamlayacağız. Amacımız, baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyerek yola devam. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz.

Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu burada sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son bir kaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını indireceklerdi ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi ne yaptılar? Ankara öyle, İzmir öyle hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdenizde bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiç bir zaman bitmeyecektir. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz.

"2 uzay yolcumuzu belirledik"

Biliyorsunuz bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak, milli uzay programını kamuoyuna açıklamıştık. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyouz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Türkiye'in insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzay ile buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit geldi, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi.

[Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biri asil biri yedek, iki uzay yolcumuzu belirledik. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum.https://t.co/Jd8QI74zTf pic.twitter.com/OMHMtqzAjf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz.

Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz.

Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiç bir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muaffakiyetler niyaz ediyorum.