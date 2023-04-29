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Gündem
DHA 29.04.2023 07:19

Bakan Soylu'dan şehit Mehmet Gündüz için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin kırsalında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu'dan şehit Mehmet Gündüz için başsağlığı mesajı

Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için taziye mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

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Şehit Süleyman Soylu
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