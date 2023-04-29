Aliyev ve Dibeybe TEKNOFEST'e katıldı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe TEKNOFEST'e katıldı.

Sahnede hazır bulunan paydaşlarla fotoğraf çekiminin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, festival alanındakilere hitap etti.

Dibeybe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Sözlerimin başında sağlığınızın devamını dilediğimi ifade etmek isterim. Çok değerli katılımcılar. Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tebrik etmek istiyorum. Allah nice bayramları iki halkımıza ve İslam alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkı ile Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz.

"Bütün engellere karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz"

Kardeşim Cumhurbaşkanı, son günlerde açılışını yapmış olduğunuz Akkuyu Nükleer Santrali ile Türkiye'yi kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral tarafından temin edilmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve katılımcılar bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile yönetimi ile ve sahip olduğu büyük olanaklarla bütün engellere karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Teknoloji ve havacılık festivalindeyiz buradaki tüm katılımcılara Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı özellikle teşekkür etmek isterim.

"Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı"

Libya Başbakanı Dibeybe'nin konuşmasının ardından sahneye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev davet edildi.

Aliyev, konuşmasında şunları kaydetti:

Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine hanım hürmetli ve aziz dostlar. Gardaş ülkede yeniden olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Aziz kardeşimle birlikte TEKNOFEST'e iştirak etmiştik. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nın azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkici Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize güç verdi.

"Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur"

Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor. Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir.

"Yakın gelecekte KIZILELMA Azerbaycan'ın semasında da olacaktır"

Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artıyor. Türk ordusu dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Savunma sanayii bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. En çağdaş, modern savunma sanayii hem Türkiye'yi hem bizi güçlendiriyor. Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Yakın gelecekte KIZILELMA Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. KIZILELMA havadan, Altay ve Togg buradan, Anadolu denizden bugünkü Türkiye budur. Bir millet iki devlet, bir yumruk. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir.