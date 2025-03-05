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Gündem
TRT Haber 05.03.2025 05:57

Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev''in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni bugün gerçekleştirilerek gaz akışı başlatılacak.

Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başlıyor
[Fotograf: AA]

Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, tamamlandığında 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğunda olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, 25 Eylül 2023'te atmıştı.

Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayacak hattınn gaz akışını Erdoğan ve Aliyev bugün birlikte başlatacak.

Böylece "Türk Kapısı" olarak nitelendirilen Nahçıvan'ın enerji arz güvenliği Türkiye ile sağlanacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerjideki işbirliğini güçlendirecek

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.

Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı.

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılanacak.

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğal gaz boru hattı olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Doğalgaz
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