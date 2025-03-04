Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen "kırsal uydu kentine" ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi 'Arkamızda babamız var, devletimiz var.'"

Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutlarının yapımına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu.

Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim ediliyor.

Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanırken; okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yerler ayrılıyor.

Hatay'da 5 bin 500'ü aşkın köy evi teslim edildi

Hatay'da bugüne kadar 5 bin 554 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 10 bin 763'e yükselmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde ise bugüne kadar 32 bin 260 köy evinin yapımı tamamlandı. Yıl sonunda 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

“Gidenler geri dönmeye başladı”

Kumlu ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman ise vatandaşların, çalışmaların hızla yapıldığını gördükçe umutlandığını belirterek, “Depremden sonra bir kısım Hataylı vatandaşlarımız şehir dışına gitmişlerdi. Şimdi onlar da tekrar dönmeye başladılar. İlçemizin nüfusu artıyor. Toplu bir alanda yaşama kültürü gelişiyor. Site olgusu gelişiyor. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Bu sayede dayanışma içerisinde devletle milletle el ele birlikte hareket edecekler. Bu proje bizim düşündüğümüzden ve hayal ettiğimizden çok daha güzel bir projeymiş. Biz bunu yaşadıkça görüyoruz” diye konuştu.

"Arkamızda bir babamız, bir devletimiz, bir bayrağımız var"

Muhtar Ahmet Güngör de yapıların sağlamlığına dikkat çekti:

"Bugün bir temelde 18 ton demir kullanılıyor. Bu şehri çok mükemmel bir gelecek bekliyor. Buraların böyle bir hal olacağını tarih yazsa da ben inanmazdım. Töre gelse biz bunu kabullenmezdik. Çünkü meramız, dedelerimizden kalmaydı. Ama devlet el atınca çok farklı oldu. Çok mükemmel bir sonuçla karşılaştık. Burası tamamen bir köy kent oldu. Artık Kumlu ile biz kardeş olduk. Arkamızda bir babamız, bir devletimiz, bir bayrağımız var. Bizi unutmayan insanlar var."

Hak sahiplerinden Mehmet Çağlar ise “İlk geldiğim gün evlere baktığımızda inanmadık. Bu evleri bize verecekler mi? dedik. Devletimizden Allah razı olsun. Yapıldı ve bitti” dedi.