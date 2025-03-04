Bakan Yerlikaya: Aile yapımızı sapkın ideolojilerden korumak için çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) Valiler Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Göktaş, bakan yardımcıları, birim amirleri ve valilerle "2025 Aile Yılı" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Aile, bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli manevi değerlerimizin muhafazasında, bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir.' Toplumumuzun en temel taşı olan aile yapımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden, sapkın ideolojilerden korumak için çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi de sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye kararlıyız."