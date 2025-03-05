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TRT Haber 05.03.2025 00:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılacak

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

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Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan Ankara Doğalgaz
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