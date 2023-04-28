Türkiye'nin milli keskin nişancı tüfeği ailesini TRT Haber görüntüledi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Mehmetçik'in gücüne güç katan ve yerli ve milli savunma sanayiinin gururu birçok keskin nişancı tüfeği üretiyor.

Tamamı Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri tarafından üretilen milli keskin nişancı tüfeği ailesini TRT Haber görüntüledi.

Bora-12 Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği, 2010 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılıyor. Hem Mehmetçik'in kullanımında hem de yurt dışında kendini ispat etti. 6,4 kilogram ağırlığa sahip bu silahın etkili menzili ise bin 200 metre.

Sürgülü mekanizmaya sahip, tekli atım yapan BORA-12 7,62 milimetrelik mühimmat kullanıyor. Halihazırda Azerbaycan, Kosova gibi pek çok ülkenin envanterinde yer alıyor. Silah için bir Asya ülkesi de imza aşamasında sıra bekliyor.

KNT-76J ilk kez TRT Haber'de

Menzilin değil, atış hızı ve sayısının önemli olduğu keskin nişancı hedeflerinde devreye KNT-76 giriyor.

Yarı otomatik milli keskin nişancı tüfeği KNT-76 da Jandarma Genel Komutanlığı'nın talepleri doğrultusunda yenilendi, KNT-76J isimli bu silah ilk kez TRT Haber tarafından görüntüleniyor.Silahta dipçik, tetik mekanizması, el kundağı, çatal ayak, namlu ve alev gizleyen modernize edildi.

5 kilogram ağırlığındaki KNT-76J'nin etkili menzili 800 metreye ulaşıyor. Üretimine başlanan KNT-76J'lerin yakın zamanda Jandarma'ya teslim edilmesi bekleniyor.

İki farklı mühimmat için tek silah

Milli keskin nişancı tüfeği ailesinin bir diğer üyesi KN-12 değişken kalibreli uzman keskin nişancı tüfeği. Bu tüfeğin özelliği ise değişken namlusu ile birlikte aynı tüfekten hem 8,59 hem de 7,62 kalibrede atış yapılabilmesi.

7,2 kilogram ağırlığa sahip KN-12 envantere Ocak ayında girdi. İstihbari nokta operasyonları da dahil pek çok kritik görevde kullanıldı.

Hedef zırhlı araç ve siperler

Ailenin en büyük üyesi MAM-15, 12 buçuk kilogram ağırlığında ve bin 800 metre etkili menzile sahip.

Kalifikasyon testleri süren MAM-15'in Ağustos 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Halihazırda TSK tarafından özel kuvvetler operasyonlarında da deneniyor. Asya ve Afrika ülkelerine satış da imza aşamasında.

MAM-15 anti materyal keskin nişancı tüfeği hedefinde 12,7 milimetrelik büyük mühimmatıyla zırh delici özelliğe sahip.

MKE bu yıl milli keskin nişancı tüfeği ailesine 3 yeni üye daha katmayı hedefliyor.

Kamera: Hakan Aykaç