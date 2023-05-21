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Gündem
TRT Haber 21.05.2023 14:25

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları eğitim süreçlerini TRT Haber'de anlattı

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, seçilme süreçlerini, ABD'deki eğitimlerini ve uzay görevlerini TRT Haber'de anlattı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları eğitim süreçlerini TRT Haber'de anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te isimlerini açıkladığı Gezeravcı ve Atasever'in eğitim süreci ABD'de yoğun şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcukları TRT Haber yayınında merak edilenleri yanıtladı. 

 

 

 

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı, tarihimizin bu alandaki başlangıcında rolmodel olabilmenin büyük bir gurur söyledi. 

8 aylık bir başvuru ve eleme sürecinden sonra bu sonuca vardığını söyleyen Gezeravcı, "Eğitimlerimizde teknik detayları daha fazla olan içeriklerle başladık. Eş zamanlı olarak da bu uzay görevi esnasında kullanılacak olan donanımların da vücut uygunlukları ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Birbiriyle iç içe geçmiş çok yönlü bir eğitim programımıza devam ediyoruz" diye konuştu. 

Eğitimin ABD'nin farklı yerlerinde bulunan tesislerinde devam ettiğini söyleyen Tuva Cihangir Atasever, "Sürecin paydaşlarının ilgili tesislerine giderek eğitimler alıyoruz. SpaceX tesislerinde eğitimlerimiz oluyor. Şu anda Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin hemen yanında bir firmanın ikinci insanlı uzay fırlatmasını takip etmek ve yakından gözlemleyebilmek için buradayız" dedi. 

Türkiye'nin uzay yolculuğu ne zaman başlıyor?

Gezeravcı, "Programımızın ilan edildiği gün 2023'ün son çeyreğinde bu uzay yolculuğunun başlayacağı duyurulmuştu. Yaklaşık bir 6 aylık zaman dilimi var önümüzde. Fırlatmanın gerektiği ilgili tarih yaklaştıkça daha net bir tarih ilan edilecektir" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin uzay projelerinde yer alması neden önemli?

Daha önce de Türkiye'nin uzay projelerine katılması için çalışmalar yürüten Atasever şöyle konuştu:

Esasında 2 temel sebep var. Teknolojik ve ekonomik. 2040 yılına kadar Dünya ve Ay arasındaki uzay boşluğunda yürütülecek olacak olan birtakım faaliyetler vesilesiyle, bunlar kargo taşımacılığı olabilir, yörüngede mikro yer çekim ortamında kurulacak üretim merkezi gibi durumlar söz konusu olacak. Hatta madencilik ve turizm faaliyetleriyle 2040 yılına gelindiğinde yıllık 3 trilyon doları aşacak bir ekonomik aktiviteden bahsediliyor ve böyle bir öngörü var. 

Dünyanın önemli uzay firmaları kendi yol haritalarını bu oluşacak pastadan maksimum payı almak için çiziyorlar. Bizim de Türkiye olarak bu pastadan pay alabilmemiz çok önemli. Bu alanda hem partner hem de oyun kurucu olacağız. Bir diğer argüman da insanın içinde var olan keşif dürtüsü. İçinde bulunduğumuz galaksiyi keşfetmeye başlarsak bu ülkemizdeki bütün insanlara muazzam bir umut verecektir. Milyonlarca genci geleceğe karşı umut doldurmamız gerekiyor. Bu noktada bu keşif faaliyetleri benim için en heyecan verici faaliyetler. 

Kişisel olarak hedefiniz nedir?

Gezeravcı, "Uzay yolculuğu serüveninin ilk adımındayız. Bu adımın bize kısmet olması da mutluluk verici bir tecrübe olacak. Gelecek nesillerimize burada edindiğimiz bilgileri aktarmak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu. 

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