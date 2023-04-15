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Ekonomi
DHA 15.04.2023 13:20

İMECE'den ilk sinyal alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yörüngesine yerleşen İMECE uydusundan ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

İMECE'den ilk sinyal alındı

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

ETİKETLER
Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzay Çalışmaları
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