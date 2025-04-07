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Gündem
TRT Haber 07.04.2025 00:53

Türkiye'nin ilk iklim kanunu için gözler Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine devam edecek. AK Parti'nin hazırladığı iklim kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayacak.

Türkiye'nin ilk iklim kanunu için gözler Meclis'te

Ramazan Bayramı'nın ardından meclis yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak

Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı da artırılacak. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası

Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek. Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu yeni haftada 2 toplantı yapacak.

Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.

Yapay Zeka Araştıra Komisyonunda da Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra uzmanlar sunum yapacak.

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Bolu İklim Değişikliği TBMM Yangın
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