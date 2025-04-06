Bakan Yerlikaya'dan Özel'in sözlerine tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize 'cunta' demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. 'Cunta yönetimi' iftirası, Türkiye'yi yurt dışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, yakın siyasi tarihten "cunta" nedir, darbeler neye yol açar, çok iyi bildiğini, 27 Mayıs'ta Demokrat Parti hükümetinin darbeyle devrildiğini anımsatan Yerlikaya, Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının Yassıada'da sözde yargılandığını, ardından idam edildiklerini belirtti.

Yerlikaya, darağacına mahkum edilenlerin sadece Menderes ve arkadaşları olmadığını, bizatihi milletin özgür iradesi olduğunu kaydetti.

"Meşru yönetime 'cunta' demek tarihi bilmemektir"

Aradan geçen 64 yıl boyunca milletin "cuntacı" zihniyeti fikirlerde ve vicdanlarda mahkum ettiğini, etmeyi de sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"12 Eylül'de demokrasi askıya alındı, Meclis kapatıldı, siyasi liderler susturuldu. 28 Şubat darbesiyle milli irade vesayet altına alınmak istendi. 15 Temmuz 2016'da, FETÖ eliyle başlatılan hain darbe girişiminde, milletin silahları millete çevrildi, Meclis bombalandı. Aziz milletimiz, gerçek 'cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir' çok iyi bilmektedir. Çünkü acı tecrübelerle bunu defalarca tecrübe etmiştir. Buna rağmen meşru yönetime 'cunta' demek, ya tarihi bilmemektir ya da bilerek ve isteyerek yalan söylemektir.

Bu ifadeyi kullananların niyeti, geçmişin vesayet zihniyetini yeniden hortlatmak, millet iradesini değersizleştirmek ve toplumumuzu kutuplaştırmaktır. Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış, demokrasiyi savunamaz, olsa olsa kendi başarısızlığının gölgesinde konuşur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek; milletin emanetine sahip çıkılacaktır."