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Gündem
AA 06.04.2025 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu Ajansı, Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiş, Türkiye'nin sesi olmuş ve uluslararası arenada da ülkemizin duruşunu en doğru şekilde temsil etmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı 105'inci yaşını kutluyor
Anadolu Ajansı 105'inci yaşını kutluyor

Türkiye'nin köklü ve saygın kurumlarından, ülkenin atılımlarını, değişimlerini tarihe not düşen ve her geçen gün başarılarına yenilerini ekleyen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiş, Türkiye'nin sesi olmuş ve uluslararası arenada da ülkemizin duruşunu en doğru şekilde temsil etmiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar tarafsız ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden, her şartta ve koşulda doğru bilgiyi aktarma misyonunu başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, haberciliğin Türkiye ve dünyadaki yüz akı olmuştur. Sunduğu zengin içerik ve haber akışıyla sadece ülkemizde değil, dünyada milyonlarca insana ulaşan Anadolu Ajansı, dijitalleşme ve teknolojinin sunduğu olanakları da en doğru şekilde kullanarak gücüne güç katmıştır. Türkiye'nin prestij kurumlarından olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, azim ve kararlılıkları, hakikate olan bağlılıkları için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, AA'nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla andığını belirterek, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını dilediğini ifade etti.

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