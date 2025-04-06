Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.04.2025 14:55

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarına ilişkin yargı süreci işlerken, olağanüstü kurultay toplandı. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel geçerli oyların 1171'ini alarak genel başkan seçildi.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

38'inci Olağan Kurultaya yönelik şaibe iddiaları ile ilgili yargı süreci işlerken, CHP, BUGÜN 21'inci kez olağanüstü kurultaya gitti.

Özgür Özel, kurultayda genel başkanlık için tek aday oldu.

CHP'nin 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Özgür Özel geçerli oyların bin 171'ini alarak genel başkan seçildi.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Delegeler, genel başkan başta olmak üzere 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçim yapacak.  

Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını duyurdu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayda aday olup olmayacağı tartışmasına son noktayı koydu. İsim vermedi ama parti içindeki bazı isimlere, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı.

Parti içi muhalefet de hesaplarını, karar alma organı Parti Meclisi üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekilinin genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delme planı yaptığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel Seçim Son Dakika
Sıradaki Haber
Numan Kurtulmuş: Filistin'deki gelişmeler yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
İstanbul Havalimanı'nda dönüş hareketliliği
17:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e tepki
17:04
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlaksızlık
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
16:15
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü
16:02
Güney Kore'de orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterin pilotu öldü
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ