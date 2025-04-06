Altun'dan AA'nın 105. kuruluş yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kurumun 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e tebrik mesajı gönderdi.

Fahrettin Altun, 105 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin sesi olmak için yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı'nın kurulduğu günden bu yana aynı misyonu şiar edinerek, ülkenin yüz akı bir haber ajansı olarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Dezenformasyonun had safhaya ulaştığı, hakikatin manipülasyonlarla gölgelendiği bir çağda, doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırma sorumluluğuyla hareket eden Anadolu Ajansı'nın Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere birçok meselede hakikatin gür sesi olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bugün de milletimizin vicdanını yansıtan, bağımsız, yerli ve milli haberciliğin öncüsü olan Anadolu Ajansı, sadece ülkemizin gerçek gündemini duyurmakla kalmamakta, aynı zamanda mazlumların da sesi olmaya devam etmektedir. Ülkemizin güzide kuruluşlarından olan Anadolu Ajansı'nın bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin güçlü sesi olarak çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, hakikat mücadelesine katkı sunan tüm AA Ailesi'ne teşekkür ediyorum."