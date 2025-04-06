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Gündem
AA 06.04.2025 09:52

Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Afrika konulu istişarelerinin ikinci turu yarın Abu Dabi’de gerçekleştirilecek.

Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak
[Fotoğraf: Getty]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan eş başkanlığında düzenlenecek istişarelerde, Afrika'daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Afrika ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası ortak işbirliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2022'deki BAE ziyareti sırasında, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede, Afrika konusunda düzenli istişareler yapılması hususunda mutabık kalınmıştı. Bu çerçevede Türkiye-BAE Afrika konulu istişarelerinin ilki 10 Ekim 2023'te Ankara’da düzenlenmişti.

Türkiye-Afrika ilişkileri

Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, Afrika Kıtası’nın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor ve bu kapsamda, büyüme odaklı proje ve yatırımlar yapıyor.

Türkiye bu anlayışla, Afrika ülkelerinin daha fazla yarar sağlamalarını temin etmek üzere, Afrika Kıtası’nda mevcudiyet gösteren üçüncü ülkelerle işbirliğine açık bir tutum sergiliyor ve bu ülkelerle yatırım ve kalkınma başta olmak üzere, muhtelif alanlarda işbirliği imkanlarının araştırılmasına ve özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesine yönelik istişare mekanizmaları tesis ediyor.

Bu faaliyetlerin aynı zamanda, 2008'den bu yana stratejik ortağı olduğu Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi ile Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de destekleyici nitelikleri bulunuyor.

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