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Gündem
AA 06.04.2025 09:44

Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürdüğünü aktardı.

Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

"Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor" ifadesini kullanan Yerlikaya, ortalama hızdaki yüzde 1'lik artışın dahi ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırdığına dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin."

 

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Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Sosyal Medya Trafik Trafik Kazası
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