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Gündem
TRT Haber 06.04.2025 10:06

TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine devam edecek. AK Parti'nin hazırladığı iklim kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayacak. Sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak.

TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor

İklim değişikliği ile etkin mücadele sağlanacak, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak...

Türkiye'nin ilk iklim kanunu için gözler Mecliste...

Her ilde 'İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu' kurulacak

Ramazan Bayramı'nın ardından meclis yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.

Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı da artırılacak. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Komisyon gündemi

Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek. Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu yeni haftada 2 toplantı yapacak. Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.

Yapay Zeka Araştıra Komisyonunda da Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra uzmanlar sunum yapacak.  

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