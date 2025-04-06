Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.04.2025 07:09

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dersbaşı yapacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okullarda ders zili yarın yeniden çalacak.
Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci yarı yıl için dersbaşı yapacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi. Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. 

Haziran'da LGS ve YKS maratonu yaşanacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.
15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. 

ETİKETLER
Öğretmen
Sıradaki Haber
CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
09:54
Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak
09:47
Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü
09:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan stok vergisi getirileceği haberine yalanlama
09:16
Bakan Bolat BAE'ye gidiyor: Ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar
08:55
Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
FOTO FOKUS
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ