Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.04.2025 18:53

PFDK kararları açıklandı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre; Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.

PFDK kararları açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan derbiden sonra "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen Mourinho ile ilgili "Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir." kararını aldığı bildirildi.

Kurulun, Fred'e müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası, Mert Hakan Yandaş'a da rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Fenerbahçe sportif direktör Mario Branco'ya talimatlara aykırı hareketten 117 bin, antrenörlerden Salvatore Foti'ye rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 117 bin, Sandro Zufic'e ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

PFDK'nin sarı-lacivertli kulübe de çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 900 bin 750 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Talimat gereği verilen cezaları kupa maçlarında çekecek Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, yarın Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görevlerini yapabilecek.

Öte yandan PFDK, karşılaşmadan sonra disipline sevk edilen Galatasaray ile futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında kararını açıklamadı.

ETİKETLER
Derbi Fenerbahçe Galatasaray TFF
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması en önemli beklentilerimizden birisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar risk altında
00:12
CHP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor
23:50
Şehidimizin annesine söz verdiği evin temeli atıldı
23:34
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
23:11
ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri yapıldı
22:52
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ