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TRT Haber 06.04.2025 14:04

Ömer Çelik: Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor " dedi.

Ömer Çelik: Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik "cunta yönetimi" ifadesini kullandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor.

"Cunta destekçisi CHP"

Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanı'mıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanı'mızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir."

 

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