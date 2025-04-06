Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelttiği çirkin ifadeler hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir." değerlendirmesinde bulunan Tunç, Türkiye'nin demokratik siyasi hayatında en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na "cunta başkanı" demenin, demokratik meşruiyeti inkar, milletin iradesine tahammülsüzlüğün itirafı olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür"

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten "Yassıada zihniyeti"ni hafızalarına kazıyan milletin, vesayetle mücadele edenle onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahip olduğunu belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele ettiğini, demokrasiyi koruduğunu, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömdüğünü hatırlattı.

Tunç, "CHP Genel Başkanı'na düşen, yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır." ifadelerini kullandı.