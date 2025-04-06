Az Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.04.2025 19:55

Bakan Fidan'dan Özel'in 'cunta' açıklamalarına tepki

Bakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz! Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan'dan Özel'in 'cunta' açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

ETİKETLER
Hakan Fidan Özgür Özel Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya'dan Özel'in sözlerine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuk öldü
19:44
MASAK'tan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt
18:59
İzmir Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
19:36
Bakan Yerlikaya'dan Özel'in sözlerine tepki
18:18
İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek
18:00
Soykırımcı İsrail saldırılar ve zorla tahliyelerle Gazze'de işgali giderek genişletiyor
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ