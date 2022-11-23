Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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