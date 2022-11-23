Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Kudüs'te meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Kudüs’te meydana gelen bombalı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria’da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyuyoruz."