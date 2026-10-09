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Gündem
AA 09.10.2026 21:46

Türkiye'den Suudi Arabistan’daki havalimanı saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den Suudi Arabistan’daki havalimanı saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki 2 havalimanını hedef almasını en güçlü biçimde kınadı.

Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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