Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.” denildi.

Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, 2009’dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar gerçekleştirdi.

