Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde en az 7 kişinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.” denildi.
Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, 2009’dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar gerçekleştirdi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Örgütü
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