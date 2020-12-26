Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan “Güçlü Türkiye” paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir videoyu, “Dünyanın her yerinde birlikte Güçlü Türkiye” notuyla paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, yurt dışı temsilciliklerde vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetleri ve yeni tip koronavirüs salgını döneminde yürütülen yardım ve faaliyetlere yer verildi.
Dünyanın her yerinde birlikte; #GüçlüTürkiye???????? pic.twitter.com/QBws0c9xnE— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 26, 2020
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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