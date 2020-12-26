Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muhalefetin grup önerileri Genel Kurul'da kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.
İyi Parti'nin "yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar", HDP'nin "kadınların politika yapım ve yönetim süreçlerine katılımı", CHP'nin "hak ihlalleri" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.
Grup önerilerinden sonra, alınan karar gereğince, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi
Etiketler: TBMM
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