Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da meydana gelen tren kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır’ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.