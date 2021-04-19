Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan Torbalı Belediye Başkanı Uygur için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için başsağlığı dileklerinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, "Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 18, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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