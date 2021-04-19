CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.