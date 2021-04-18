Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, güncel vaka haritasını paylaştı.

"Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı"

Haritayla birlikte mesaj da yayımlayan Koca, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

En çok vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

