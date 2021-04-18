Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin yürüttüğü "128 milyar dolar kayıp" kampanyası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Devlette tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu ifade eden Kesici, Merkez Bankası’ndaki rezervin kaybolmadığını hesaplara açık bir şekilde erişilebildiğini söyledi.

CHP’li Kesici, "Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaç lira almış, kaçtan satmış, görülür" dedi.

"Partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim"

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tekrar açıklama yapan Kesici, şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında rezervin el değiştirdiğini iddia etmiş, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayımlardı. Şimdi yok" açıklaması yapmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, “Kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” demişti.