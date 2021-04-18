Bakan Pakdemirli haberi sosyal medyasından duyurdu.

Bakdemirli, paylaşımında, “Yeşil Vatan’ı 24 saat İHA’lar ile takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.