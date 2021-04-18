Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“Yeşil Vatan” 24 saat İHA’lar ile takip ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerin gözetleneceğini duyurdu.
Bakan Pakdemirli haberi sosyal medyasından duyurdu.
Bakdemirli, paylaşımında, “Yeşil Vatan’ı 24 saat İHA’lar ile takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
#YeşilVatan’ı 24 saat İHA’lar ile takip ediyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 18, 2021
2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz. @ogmgovtr pic.twitter.com/k8KU3fQniA
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