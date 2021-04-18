Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamaya uymayan 3 bin 787 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 100 bin 146 personelin katıldığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3 bin 787 kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.
Kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, 17 Nisan'da yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı.
81 ilde 100 bin 146 personel ile yapılan denetimlerde 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.
Denetimlerde 3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.
Toplam 524 iş yeri ve işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde, 6 bin 871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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