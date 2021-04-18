Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da tren raydan çıktı: 100'den fazla yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raydan çıktı ve 4 vagon devrildi.
[Fotoğraf: Reuters]
İsmini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.
[Grafik: TRT Haber]
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Mısır
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