ABD’nin Florida eyaletindeki Cocoa Beach adlı hava gösterisine katılan 2. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirtilen uçak, meydana gelen arıza nedeniyle denize iniş yaptı.

O anlar amatör kamera tarafından an be an kayda alındı. Sahile yaklaşık 30 metre mesafede yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, uçaktaki teknik arızanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.