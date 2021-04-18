Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de arızalanan gösteri uçağı denize acil iniş yaptı
ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen Cocoa Beach adlı hava gösterisine katılan uçak, yaşanan arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.
ABD’nin Florida eyaletindeki Cocoa Beach adlı hava gösterisine katılan 2. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirtilen uçak, meydana gelen arıza nedeniyle denize iniş yaptı.
O anlar amatör kamera tarafından an be an kayda alındı. Sahile yaklaşık 30 metre mesafede yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Yetkililer, uçaktaki teknik arızanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.
Etiketler: Uçak Kazası
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