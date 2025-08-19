Bakan Kacır: Ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürüyor

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreninde konuştu.

Uzun soluklu projeler, sürdürülebilir yatırım ortamı, dirençli bir ekonomi ile yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alan bir kalkınma mimarisi oluşturduklarını belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin büyüme hızına ilişkin, "Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ediyoruz. Çok boyutlu sınamalara rağmen ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürüyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mız (GSYH) 1,3 trilyon doları aştı. Sağladığımız siyasi ve ekonomik istikrar, AR-GE'yi ve katma değerli üretimi önceleyen bakış açısı ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdık. Güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusu haline geldik" ifadelerini kullandı.

Her bir şehirde yatırıma önem verdiklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, şimdi 270 milyar dolara erişti. Bu başarılar, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ulaştıracağımız seviyenin fragmanı niteliğindedir. Ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh konuma taşırken her bir şehrimize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat merkezi kimliği kazandırmayı görev edindik. Bu doğrultuda Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi son 23 yılda ülke sathına yaydık. OSB’lerimizin sayısını 191'den 369'a yükselttik. OSB’si olmayan şehrimiz kalmadı. Yüksek teknoloji odaklı ve stratejik yatırımlar için çekim merkezi vazifesi gören 51 endüstri bölgesi kurduk. Sanayi siteleriyle de KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin üretimlerini modern, güvenli ve çevreyle uyumlu tesislerde gerçekleştirmesini temin ediyoruz. Şehirlerimizin istihdamını, üretim gücünü tahkim ediyoruz."

"4 bin kardeşimize yeni iş imkanı oluşturacağız"

Yeni sanayi sitelerini hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, "Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağlayan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık. 2025 yatırım programımızda da 6'sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi projesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 iş yeri kapasiteli 4 yeni sanayi sitesini tamamlayacak, atölyesinden idari birimlerine, sosyal alanlarından lojistiğine tüm imkanlarıyla üretime hazır hale getirip esnafımızın, üreticimizin hizmetine sunacağız. Böylece 4 bin kardeşimize yeni iş imkanı oluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan'da temeli atılan OSB hakkında da bilgi veren Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün Erzincan'da 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 iş yerlik Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini atıyoruz. Bünyesinde sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran örnek yatırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracak. Eserimizin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı başında yükselmesi bir tesadüf değil bilhassa bir tercihtir. Böylelikle sanayi sitesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz ve OSB bünyesindeki işletmelerimiz aynı ekosistem çatısı altında buluşacak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturup kümelenme etkisiyle verimlilik ve kalite düzeylerini artıracaklar. İnşallah projeyi iki yıl içinde tamamlayıp tüm altyapısıyla hizmete açacak, sanayicimizin anahtar teslim yerleşimini süratle başlatacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yurt sathındaki OSB ve sanayi sitelerinin altyapı projelerini destekliyoruz. 13 yıl vadeli ve piyasa koşullarının çok altında maliyetlerle yıllık yüzde 3 finansman maliyetiyle sunduğumuz imkanların müteşebbisimizin omuzundaki yükü hafifletmesini sağlıyoruz. Erzincan'a değer katacak bu yatırım için de finansman desteğimizi devreye aldık. Planlı sanayi alanlarımız, yatırımcıya öngörülebilirlik ve destek sağlayan teşviklerimiz, KOSGEB ile kalkınma ajanslarımızın programlarıyla Erzincan'ı katma değeri yüksek üretimin, nitelikli istihdamın ve ihracatın yükselen üssü haline getirmekte kararlıyız."

Kentteki istihdamı önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 23 yılda şehrimizde planlı sanayileşmenin önünü açan adımlarımızla Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500'e yakın ilave istihdam oluşturduk. Merkez İmalatçılar, Üzümlü ve Demirciler Sanayi Siteleri Projelerine bugünkü değerlerle 440 milyon lira finansman sağladık. Şehrimizin üretim gücünü tahkim ettik. Müteşebbislerimizin hamisi KOSGEB eliyle şehrimizde üretimin ve istihdamın dinamosu KOBİ’lere bugünkü değerlerle 695 milyon lira destek olduk. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde hayata geçecek 48 milyar lira sabit yatırımın ve 10 bin 500'den fazla istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda da özellikle organize sanayi bölgemizde hayata geçecek imalat sanayi yatırımları için 14 yıl boyunca sigorta primi işveren paylarını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimize yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 10,75 puan faiz veya kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunuyoruz."

"Yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız"

Yeni teşvik sistemiyle hayata geçirilen yerel kalkınma hamlesi programıyla şehirlerin potansiyelini harekete geçirmek için güçlü adımlar attıklarını işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Yeni teşvik sistemimizle Erzincan'da gerçekleşecek işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş veya dondurulmuş meyve-sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme ve beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve nitelikli destekler sunuyoruz. Bu başlıklardaki yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Şehrimizin potansiyelini harekete geçirecek yeni eser ve hizmetleri inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlayışla, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'mız eliyle de Erzincan'ımızdaki 297 projeye bugüne dek 975 milyon lira destek verdik. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle ise 155 projeye bugünkü değerlerle 1 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, ilimizde madencilik faaliyetlerini öncelikli sektör olarak belirledik. Bunun yanı sıra, Erzincan'ımızın önemli merkezlerle ulaşım bağlantılarını güçlendirilmesi önemli hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki dönemde, Erzincan'ı Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği konuma yükseltecek eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz."

Kacır, OSB'nin ihtiyaçlarının farkında olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah hızla elektrik hatlarının yer altına alınması ve arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması projelerini hayata geçireceğiz. Belediyemizle birlikte Keresteciler Sanayi Sitemizin dönüşümü için de el birliği yapacak ve inşallah yeni bir sanayi sitesini keresteciler esnafımız için Erzincan'da hayata geçireceğiz. Yerel kalkınma hamlesindeki projeleri, yatırımları da inşallah hızla devreye alacak ve önümüzdeki dönemde yine Erzincan'ımıza çok sayıda özel sektör yatırımını kazandırarak bu şehirde doğanların bu şehirde doymasını sağlayacak adımlarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz."