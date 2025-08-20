Parçalı Bulutlu 21.4ºC Ankara
AA 20.08.2025 01:18

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda bir otomobil ile servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbul Trafik Kazası
