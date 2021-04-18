Dünya genelinde satılan aşıların yüzde 60'tan fazlasını üreten Hindistan, kendi vatandaşlarına aşı yetiştirememeye başladı.

Günlük vaka sayısının 261 bini aştığı ülkede, en az 5 eyalet, aşı tedarikinde sıkıntı yaşandığını bildirerek hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Hindistan Serum Enstitüsü ile hükümet, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) önce kendi vatandaşları için aşı temin etmeye odaklandı.

COVAX'tan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Hindistan'dan gelecek dozların gecikebileceği ifade edilmişti.

Hindistan'da ilk dalgada günlük vaka sayısı, geçtiğimiz yıl eylül ayında 97 bini aşarak zirveye çıkmıştı. Bu rakam, bugün itibarıyla 261 bin 500'ü buldu.