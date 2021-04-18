Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 929, Meksika'da 535, Kolombiya'da 367, Arjantin'de 80, Peru'da 343, Şili'de 132, Ekvador'da 113, Guatemala'da 30, Paraguay 74 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 929 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 371 bin 678’e, 67 bin 636 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 900 bin 91’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 739 bin 823 vaka ve 88 bin 97 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 344 bin 861 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 535 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 157 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 212 bin 228’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 304 bin 96’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 826 bin 646’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti ve COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 67 bin 931’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 654 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 76’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 457 bin 888'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 59 bin 164’e, 19 bin 119 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 677 bin 747’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 343 bin 808 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 343 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 7 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 697 bin 626'ya, virüse bağlı can kaybı 56 bin 797'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 619 bin 680'ne yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 25 bin 55'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 696 artışla 1 milyon 117 bin 348'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 45 bin 807'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 113 artarak 17 bin 641'e, vaka sayısı da 2 bin 193 artışla 358 bin 157'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 298 bin 604 kişi de iyileşti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 30 artarak 7 bin 190'a, vaka sayısı 1640 artışla 212 bin 307'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 190 bin 388 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti ve 1558 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 248 bin 364'e, can kaybı 5 bin 251'e, sağlığına kavuşanların sayısı 203 bin 982'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 60 artarak 1848'e, vaka sayısı 2 bin 835 artışla 162 bin 400'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 129 bin 336 kişi iyileşti.