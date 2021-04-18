Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke ve tepki dinmiyor.

Paşinyan, Vayots Dzor bölgesini ziyaret etti.

Dağlık Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

“Size izin vermiyorum, gidin”

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyan’ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görüldü. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" dedi

Paşinyan’ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan'a öfkelenerek, "Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" dediğini aktardı.

Kilise papazı tarafından da kovulmuştu

Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.



