Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Etiketler: ABD
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